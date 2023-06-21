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В России создали автоматическую линию сортировки овощей и фруктов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Инженеры Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) создали автоматизированную линию для сортировки овощей и фруктов, которая может обрабатывать плоды сферической формы.

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На первом этапе ее возможности будут использовать для отбора яблок. Производители сельскохозяйственной продукции закупали подобное оборудование в Западной Европе. Однако теперь его приобретение осложнилось из-за антироссийских ограничений. Изобретение специалистов из Белгорода способно заменить иностранные системы.

«Линии, которые наши производители закупали в Западной Европе, не обладают теми характеристиками, которые прописаны в договоре. В РФ было поставлено порядка 15 таких систем, и все они не обеспечивали заявленную производительность сортировки продукта. Сам алгоритм этой операции был составлен некорректно. Использование оборудования на высокой скорости приводило к тому, что плоды диаметром 50 мм и 100 мм попадали в один ящик. Торговые сети не принимают такой продукт, так как покупателям не нравится пересортица», — сказал профессор кафедры технологий машиностроения БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Чепчуров.

Разработчики располагают опытным образцом линии, ее первый промышленный экземпляр сейчас собирают. Его производительность составит 10 т/ч. Как пояснили создатели, это оптимальная скорость сортировки продукта для западной части РФ, где яблоки не основная плодовая культура.

Система превышает по точности работы западные аналоги, которые для анализа параметров плодов используют нейросети. Они часто ошибаются, когда им приходится работать на большой скорости. В российской версии для этого используют привычные программные алгоритмы, которые редко дают сбой, а чтобы добиться высокой скорости отбора к каждой камере, контролирующей размеры и состояние яблок, подключен отдельный компьютер.

Как рассказали разработчики, стоимость одной линия западного производства может достигать €500 тыс. Система, собранная в России из отечественных материалов и комплектующих, обойдется дешевле вдвое.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Попасть яблочком: российская система сортировки фруктов заменит иностранные аналоги

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