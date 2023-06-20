Россиянка Потапова обыграла украинскую теннисистку Костюк в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова 20 июня обыграла украинку Марту Костюк в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Бирмингеме.

Встреча закончилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в пользу Потаповой, посеянной на турнире под четвертым номером. Костюк не получила номера посева, сообщает «Спорт-Экспресс».

В следующем круге Потапова сыграет с американской теннисисткой Кэти Макналли.

Ранее, 28 мая, сообщалось, что Марта Костюк проиграла на корте белорусской спортсменке Арине Соболенко и не стала пожимать ей руку на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Костюк проиграла Соболенко со счетом (6:3, 6:2) в первом круге турнира. Болельщики с трибун освистали украинку за неподобающее поведение.

Также раскритиковали такое поведение украинки читатели журнала Le Point. Сама Костюк посчитала, что болельщикам должно быть стыдно. Она пожаловалась, что не ожидала такой реакции в свой адрес.

До этого, в апреле, сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок отказалась жать руки россиянкам Анастасии Потаповой и Веронике Кудерметовой после матча на грунтовом турнире категории WTA-500 в помещении, который проходит в Штутгарте (Германия). В матче первого круга россиянки обыграли соперниц со счетом 3:6, 6:4, 10:6.