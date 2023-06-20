Посольство РФ назвало санкции Лондона хищением чужого имущества

Посольство России в Лондоне раскритиковало последний законопроект британских властей, позволяющий сохранять санкции против РФ до денежной выплаты Москвой компенсации Украине, назвав этот шаг хищением чужого имущества. Об этом говорится в распространенном во вторник, 20 июня, комментарии диппредставительства.

«Отныне цели незаконных действий Великобритании в нарушение основополагающих международно-правовых норм включают, помимо прочего, побуждение нашей страны к выплате неких «компенсаций» киевскому режиму», — отметили в посольстве, обратив внимание и на то, что конфликт на Украине был предлогом для введения странами Запада противоправных односторонних ограничений, которые направлены на блокировку развития экономики России и ее геополитическое сдерживание.

По словам дипломатов, эти процессы были запущены давно, а поводом для этого стала Крымская весна и начавшееся сопротивление жителей Донбасса киевскому режиму в 2014 году.

«Наша специальная военная операция была использована британскими властями для тотального наращивания давления «вширь и вглубь», — указали в диппредставительстве.

Российское посольство считает, что новый британский санкционный законопроект позволяет перевести антироссийские ограничения «в бессрочный режим».

«Завершение конфликта, и без того отдаляющееся в результате целенаправленной подпитки ВСУ британскими вооружениями, перестает быть достаточным условием для отмены ограничений. Отныне критерием для этого будет выступать возмещение Киеву и его западным кредиторам издержек», — отметили дипломаты.

Таким образом, санкции против России совершенно лишаются «миротворческого» смысла, который закладывался на декларативном уровне, и превращаются в инструмент для попыток «нанести России максимальный экономический урон».

«Как говорится, маски сброшены», — констатировали в посольстве, отметив и другую «легко просматриваемую» цель властей Великобритании — еще ближе подойти к тому, чтобы «накрепко увязать военно-политическую и финансовую составляющие конфликта вокруг Украины».

Посольство России отметило, что Лондон совершенно не возражает под предлогом восстановления украинской инфраструктуры приблизиться к созданию условий, которые позволят изъять часть государственных активов Москвы, в данный момент находящихся в «заморозке» в местной юрисдикции.

«Компенсация» легким движением руки превращается в конфискацию, а проще говоря — в хищение чужого имущества», — подытожили в диппредставительстве.

Накануне сообщалось, что британское правительство разработало закон, согласно которому Великобритания может сохранить антироссийские санкции, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

По словам министра иностранных дел королевства Джеймса Клеверли, восстановление Украины потребует множество ресурсов, поэтому Британия усиливает подход к санкциям и готова продолжать вести санкционную политику.

Великобритания 19 мая ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, которые связаны с РФ. В пресс-релизе правительства отмечалось, что новые ограничения связаны с якобы «кражей украинского зерна», а также нацелены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России. Также ограничительные меры введены в отношении ряда российских банков.

В апреле власти Соединенного Королевства добавили 11 новых позиций в антироссийский санкционный список. Под рестрикции попали, в частности, члены семей нескольких крупных российских бизнесменов.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.