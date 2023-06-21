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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны РФ 21 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, старший лейтенант Михаил Авдонин вместе с подчиненным личным составом выполнял боевую задачу по организации обороны на одном из тактических направлений. В ходе инженерного оборудования оборонительных позиций взвод подвергся минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Авдонин в условиях, сопряженных с риском для жизни, лично вывел подчиненных в укрытие, тем самым обеспечив сохранность их жизней, а сам вместе со своими заместителями продолжил оборудовать фортификационные сооружения.

После окончания минометного обстрела, выдвинувшись на возвышенность, Авдонин лично давал координаты для ведения и корректировки огня по минометному расчету ВСУ. В результате переданных данных минометный расчет противника был уничтожен.

Также Миноборны выделило заслуги майора Тимура Кулиева. Его подразделение неоднократно выполняло боевые задачи по нанесению огневого поражения скоплениям живой силы и технике противника, а также местам хранения вражеской техники и боеприпасов.

В ходе ведения разведки было обнаружено скопление вооружения и военной техники ВСУ, готовящихся к выдвижению по направлению оборонительных позиций российских войск. Кулиев незамедлительно передал координаты выявленного противника расчету орудия. Благодаря своевременной передаче координат на огневую позицию было нанесено эффективное огневое поражение силам противника.

Продолжив выявление позиций боевиков, Кулиев обнаружил скопление личного состава ВСУ в одном из заброшенных зданий, по которому также впоследствии было нанесено огневое поражение. В результате попадания артиллерийского снаряда противник потерял девять минометов и большое количество живой силы. Также было уничтожено два ангара с вооружением и техникой.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, ефрейтор Павел Шакуло, командир отделения технического взвода в составе группы российских военнослужащих, выполнял боевую задачу по проведению ремонтных работ вооружения и техники, поврежденной в ходе боевых действий. В ходе контрбатарейной борьбы противник повредил несколько артиллерийских установок. В составе выездной ремонтной группы Шакуло выдвинулся в район позиций артиллерии российских войск.

В процессе проведения ремонтных работ артиллерийская позиция попала под огневое воздействие украинских боевиков, в результате которого Шакуло получил контузию. Несмотря на это, он продолжил выполнение поставленной ему задачи. Шакуло лично произвел успешный ремонт четырех самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С». Благодаря храбрости и самоотверженности военнослужащего была обеспечена непрерывная работа артиллерийского подразделения, выполняющего боевые задачи в составе группировки.

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Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки позиций сил РФ в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг. По словам Шойгу, украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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