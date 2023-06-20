Очередной пакет финансовой помощи от Евросоюза (ЕС) может стать причиной затягивания конфликта на Украине. Об этом предупредил лидер французской партии «Патриоты», бывший член Европарламента Флориан Филиппо в разговоре с ТАСС 20 июня.

Он раскритиковал решение направить в Киев дополнительные €50 млрд. Политик заявил, что руководству ЕС следует уделять больше внимания экономической ситуации внутри блока, поскольку многие страны-участницы страдают из-за огромных долгов.

Между тем оптимальным вариантом урегулирования ситуации на Украине Филиппо назвал дипломатические мероприятия и мирный диалог.

«Мы уже полтора года направляем огромное количество денег и оружия. Это абсолютно бесполезно, это еще больше затягивает конфликт и отдаляет неизбежное — момент, когда нужно будет перейти к переговорам», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что Европейский союз готовит очередной пакет финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд. В отличие от предыдущих, новый транш будет формироваться за счет взносов государств — членов ЕС, а не рыночных займов.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Толмачев заявил «Известиям», что подобные шаги ведут к тотальной десуверенизации Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за действий украинских вооруженных сил.