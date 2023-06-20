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Австрийский полковник признал превосходство армии РФ в конфликте на Украине

Полковник ВС Австрии Рейснер заявил, что слаженность российских войск застала ВСУ врасплох
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Фото: РИА Новости
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Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Рейснер заявил, что слаженность российских сил с учетом предыдущего боевого опыта застала Вооруженные силы Украины (ВСУ) врасплох. Об этом он сказал 20 июня в интервью немецкому изданию Focus.

Он отметил, что российская пехота и танковые соединения демонстрируют тактический прогресс. Также ВС РФ перехватили инициативу и в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Теперь украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои беспилотники. Для Украины стало неприятным сюрпризом, что русские вновь заняли это поле», — указал Рейснер.

Полковник выделил работу российской военной авиации. По его словам, Украину подводят системы ПВО.

«Используемые россиянами ударные вертолеты могут атаковать украинские колонны с расстояния до 8 км. Нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить наступающие колонны украинцев и не позволить вертолетам атаковать их еще до того, как они доберутся до мест боевого столкновения», — подчеркнул Рейснер.

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Ранее в этот день эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что Вооруженные формирования Украины после первых недель неудач пересмотрели планы и цели наступления, но стратегических задач на поле боя они уже не решат.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в этот же день заявил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки позиций сил РФ в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг. По словам Шойгу, украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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