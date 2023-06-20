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Роналду первым в мире достиг отметки в 200 сыгранных матчей за сборную

Португальский форвард Роналду первым провел 200 матчей в составе сборной
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Joaquim Ferreira
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Футболист Криштиану Роналду во вторник, 20 июня, сыграл в своем 200-м матче за сборную Португалии, таким образом став первым игроком в истории, достигшим этой отметки.

38-летний нападающий сыграл в гостевом матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборной Исландии. Прошлым рекордсменом по такому показателю был Бадер аль-Мутава из сборной Кувейта, который выходил на поле 196 раз в составе национальной команды.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», а также пятикратный победитель Лиги чемпионов и Лиги наций. Он считается лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

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Ранее, 2 июня, стало известно, что Криштиану Роналду заявил о намерении продолжить играть за саудовский клуб в следующем сезоне. По его словам, в следующие пять лет саудовская лига войдет в пятерку лучших в мире. В настоящий момент контракт с 38-летним игроком рассчитан до лета 2025 года.

Кроме того, сообщалось, что стоимость капитана сборной Португалии по футболу Роналду упала. Согласно порталу Transfermarkt, знаменитый футболист теперь стоит $15 млн.

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