Роналду первым в мире достиг отметки в 200 сыгранных матчей за сборную

Футболист Криштиану Роналду во вторник, 20 июня, сыграл в своем 200-м матче за сборную Португалии, таким образом став первым игроком в истории, достигшим этой отметки.

38-летний нападающий сыграл в гостевом матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборной Исландии. Прошлым рекордсменом по такому показателю был Бадер аль-Мутава из сборной Кувейта, который выходил на поле 196 раз в составе национальной команды.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», а также пятикратный победитель Лиги чемпионов и Лиги наций. Он считается лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

Ранее, 2 июня, стало известно, что Криштиану Роналду заявил о намерении продолжить играть за саудовский клуб в следующем сезоне. По его словам, в следующие пять лет саудовская лига войдет в пятерку лучших в мире. В настоящий момент контракт с 38-летним игроком рассчитан до лета 2025 года.



Кроме того, сообщалось, что стоимость капитана сборной Португалии по футболу Роналду упала. Согласно порталу Transfermarkt, знаменитый футболист теперь стоит $15 млн.