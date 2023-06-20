В Пентагоне оценили ход контрнаступления ВСУ

Соединенные Штаты Америки с самого начала понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым, однако считают, что у ВСУ есть всё нужное для этого вооружения. Об этом во вторник, 20 июня, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Наши оценки изначально были довольно четкие… Мы понимали, что это окажется тяжелой битвой», — сообщила она, ответив на вопрос об оценке властями США текущих результатов украинского контрнаступления.

Сингх также подчеркнула, что Украине необходимо время, в то время как Вашингтон считает, что у ВСУ есть все нужные данные и техника для проведения контрнаступления.

Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Известиям», что украинское контрнаступление закончится ориентировочно через три недели.

По словам Дандыкина, на Западе сейчас идет «определенная суета», например Германия волнуется за переданные Украине танки Leopard.

18 июня начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские военные сорвали две попытки атак ВСУ на запорожском направлении. В районе Левадного были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В районе Пятихаток ликвидированы более 10 танков, бронеавтомобили и живая сила противника.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией, передает НСН. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.