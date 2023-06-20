Сын президента США Хантер Байден признал вину по трем обвинениям

Сын президента Джо Байдена Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. Об этом сообщил во вторник, 20 июня, телеканал CNN со ссылкой на министерство юстиции.

Отмечается, что Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой, чтобы с него сняли обвинение в уголовном преступлении с применением огнестрельного оружия. Таким образом, в рамках соглашения минюст согласился рекомендовать условный срок по двум пунктам обвинения в несвоевременной уплате налогов за 2017 и 2018 годы.

Хантер Байден, уточнил телеканал, задолжал не менее $100 тыс. в виде федеральных налогов за 2017 год и не менее $100 тыс. в 2018 году.

Ранее, 10 июня, бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Джо Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве украинской компании Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же экс-президент Соединенных Штатов пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.

До этого, 3 марта, в минюст страны поступила жалоба на Хантера Байдена. Тогда отмечалось, что его подозревают в нарушении федерального закона, а обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем нынешнего американского лидера.

Сына президента США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.