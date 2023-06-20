Замглавы МИД РФ обсудил с послом Швейцарии зерновую сделку

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг по ее просьбе для обсуждения реализации зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник, 20 июня.

«Обсуждены вопросы реализации стамбульских пакетных договоренностей по обеспечению поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по различным вопросам двустороннего взаимодействия на международных площадках с акцентом на координацию в рамках организаций системы ООН в Женеве, включая Совет ООН по правам человека.

Также были рассмотрены задачи по оказанию международного гуманитарного содействия Сирии. В МИД РФ уточнили, что вопрос обсуждался «с учетом неформального курирования Берном данного досье в Совете Безопасности (СБ) ООН» в соответствии с резолюцией 2672. Помимо трансграничных поставок помощи, документ предусматривает налаживание широкого и устойчивого внутреннего доступа через линии соприкосновения и реализацию проектов по раннему восстановлению гражданской инфраструктуры, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в этот день Вершинин сказал, что Россия не исключает возможность проведения новых очных контактов по зерновой сделке в будущем, консультации ведутся уже сейчас. Также он отметил, что Москва ведет дело к тому, чтобы договоренности, не выполняемые в рамках зерновой сделки, завершились 18 июля.

17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям», комментируя ситуацию с зерновой сделкой, заявил, что у нее нет шансов на продление. Пресс-секретарь президента РФ указал, что Россия неоднократно «проявляла добрую волю и шла на уступки», однако то, что было обещано, так и не было сделано.

За день до этого глава МИДа Сергей Лавров также высказался о бессмысленности продления черноморской инициативы, поскольку, по его словам, в рамках сделки работает только украинская часть и то не в том контексте, который предложил генеральный секретарь ООН.

Выход Москвы из зерновой сделки допустил президент России Владимир Путин 13 июня. Он отметил, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.