Проезд по улице Аделя Кутуя временно ограничат в Казани

В Казани примерно на месяц ограничат движение на улице Аделя Кутуя. Об этом городская администрация сообщает во вторник, 20 июня.

Ограничения будут вводиться поэтапно на разных участках улицы. Так, с 21 июня проезд ограничат на отрезке от дома № 33 до дома № 37, с 23 июня — от дома № 37 до дома № 41, а с 25 июня — от дома № 41 до улицы Седова.

Соответствующее решение принято в связи с реконструкцией водопровода, пишет InKazan.ru. Завершат все работы к 17 июля. По данным комитета внешнего благоустройства, проезжую часть закроют на участках в направлении движения к улице Седова.