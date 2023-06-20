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Проезд по улице Аделя Кутуя временно ограничат в Казани

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В Казани примерно на месяц ограничат движение на улице Аделя Кутуя. Об этом городская администрация сообщает во вторник, 20 июня.

Ограничения будут вводиться поэтапно на разных участках улицы. Так, с 21 июня проезд ограничат на отрезке от дома № 33 до дома № 37, с 23 июня — от дома № 37 до дома № 41, а с 25 июня — от дома № 41 до улицы Седова.

Соответствующее решение принято в связи с реконструкцией водопровода, пишет InKazan.ru. Завершат все работы к 17 июля. По данным комитета внешнего благоустройства, проезжую часть закроют на участках в направлении движения к улице Седова.

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