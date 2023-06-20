В США женщина подделала документы и выдала себя за школьницу

В США взрослая жительница штата Луизиана подделала документы, чтобы поступить в школу под видом 17-летней ученицы. Как сообщает 20 июня издание The Kansas City Star, обман раскрылся представителями руководства школы в городе Баутт.

Когда в образовательном учреждении начали подозревать, что зачисленной школьнице явно больше лет, чем она об этом говорит, руководство обратилось в полицию. Там раскрыли, что девушке на самом деле 28 лет и она специально сделала ненастоящие документы, чтобы получить образование.

Злоумышленницу арестовали вместе с ее матерью и обвинили в подделке документов. Теперь женщинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до $2 тыс.

Ранее, 16 марта, тысячи работников сферы образования Лос-Анджелеса (штат Калифорния) объявили трехдневную забастовку. Учителя и профсоюзы собрались у здания мэрии, чтобы заставить объединенный школьный округ выполнить их требования. Участники акции призвали направить резервные $4,9 млрд на улучшение условий образования и повышение заработной платы персоналу.