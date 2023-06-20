Районы Псковской области получат еще 50 млн рублей на подготовку к зиме

Власти Псковской области выделят из регионального бюджета дополнительные 50 млн рублей на подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Средства пойдут на модернизацию котельных и замену участков сетей тепло- и водоснабжения. Это позволит повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить стабильную подачу тепла потребителям в зимний период.

Деньги распределят между различными муниципалитетами региона.

В пресс-службе областного правительства отмечают, что основные обязательства по подготовке к зиме лежат именно на муниципальных образованиях. Средства на работы выделяют муниципальные предприятия, а также районные бюджеты.