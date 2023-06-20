Десятки авиарейсов задержаны в нидерландском Схипхоле из-за приближения шторма

Десятки рейсов в главном аэропорту Нидерландов Схипхоле задержаны или отменены из-за приближения сильного шторма. Об этом сообщает новостной портал NL Times во вторник, 20 июня.

«К 19:00 вторника (20:00 мск. — Ред.) было отменено в общей сложности 37 рейсов, в том числе около 30 после того, как шторм приблизился к району Амстердама», — говорится в материале. Также указывается, что множество вылетающих и прибывающих рейсов следуют с большими задержками.

Отмечается, что дожди и шторм надвигаются на северо-восток Нидерландов. В некоторых районах ожидается выпадение града размером около 2 см, возможны порывы ветра до 80 км в час.

Голландский метеорологический институт (KNMI) выпустил предупреждение с оранжевым кодом для большей части Нидерландов. Единственная область, где не действует серьезное предупреждение, — это Вадденские острова, для которых всё еще действует желтый код предупреждения, отмечает портал.

18 июня шторм обрушился на американский штат Флорида. Телеканал CNN сообщил, что из-за этого около 43 млн человек на юге США находятся в опасности. По состоянию на вечер воскресенья более 470 тыс. человек остались без электричества, в том числе более 220 тыс. в Оклахоме, более 70 тыс. в Техасе и еще 98 тыс. в Луизиане.

До этого, 16 июня, газета The New York Times сообщила, что из-за торнадо в американских штатах Техас и Флорида погибли четыре человека. Пострадали 75 человек.