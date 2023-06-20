Олег Малышев стал новым гендиректором московского ФК «Спартак»
Олег Малышев занял пост генерального директора московского футбольного клуба (ФК) «Спартак», сменив на этой должности Евгения Мележикова. Об этом сообщается на сайте клуба во вторник, 20 июня.
«Совет директоров ФК «Спартак-Москва» принял решение о назначении на пост генерального директора Олега Малышева. Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон», — говорится в сообщении.
В клубе также сообщили, что Малышев входит в Совет директоров московского «Спартака», отметив, что «его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом». Там также поблагодарили Мележикова за его работу на благо красно-белых.
Он занимал пост гендиректора столичного клуба с июня 2021 года.
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 54 очками, набранными в 30 матчах.
5 июня сообщалось, что Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора ФК «Уфа». Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год. С июля по декабрь 2020 года он работал на аналогичной должности в «Спартаке». В марте 2021 года специалист вернулся к работе в «Уфу».