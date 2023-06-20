Российская компания купила права на новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки
Анимационную ленту японского режиссера Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» можно будет посмотреть и в России. Как стало известно 20 июня, права на показ мультфильма приобрела российская компания «Русский репортаж».
«Точную дату проката в России «How do you live?» (Название картины на японском — «Kimi wa dou ikiru ka?» — Ред.) сообщим уже в скором времени», — отмечено в Telegram-канале прокатчика.
Миядзаки работает над лентой с 2016 года. В компании отметили, что пока это самый крупный проект японской студии Ghibli.
Известно, что мультфильм станет последней картиной 82-летнего режиссера, добавляет «Газета.Ru».
Ранее, 25 мая, сообщалось, что анимационные фильмы Миядзаки будут недоступны в онлайн-кинотеатрах в РФ с 1 июня. Российский дистрибьютор мультфильмов не смог продлить права на показ.
Среди самых известных работ Миядзаки — мультфильмы «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и «Рыбка Поньо на утесе».
Студия Ghibli является не первым дистрибьютором, ограничившим прокат своих фильмов на территории России. Так, в марте 2022 года кинокомпании Sony Pictures и Walt Disney остановили прокат своих новых фильмов на территории РФ.