Корреспондент «Известий» показал работу артбригады по уничтожению пунктов ВСУ
Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 20 июня показал работу отдельной артиллерийской бригады группировки «Юг» по уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.
Военнослужащий с позывным Монгол рассказал корреспонденту, что в зоне спецоперации он с августа 2022 года. Он подписал контракт и отправился выполнять мужской долг.
По его словам, их группа уничтожила минометный расчет противника, блиндаж с боеприпасами и технику. Кроме того, он подчеркнул, что российская разведка работает хорошо и благодаря общим слаженным действиям в день уничтожается до 60 украинских боевиков.
Вместе с тем журналист, находясь на месте событий, рассказал, что буквально из трех снарядов взводный опорный пункт ВСУ был поражен.
Другой боец в разговоре с Сафиулиным отметил, что за последние дни был взят минометный расчет, живая сила, а также самоходная артиллерийская установка (САУ).
Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении. Благодаря авиационному удару вертолетов Ка-52 и Ми-35 и артиллерии ВСУ понесли серьезные потери живой силы и техники.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.