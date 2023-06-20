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Корреспондент «Известий» показал работу артбригады по уничтожению пунктов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 20 июня показал работу отдельной артиллерийской бригады группировки «Юг» по уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

Военнослужащий с позывным Монгол рассказал корреспонденту, что в зоне спецоперации он с августа 2022 года. Он подписал контракт и отправился выполнять мужской долг.

По его словам, их группа уничтожила минометный расчет противника, блиндаж с боеприпасами и технику. Кроме того, он подчеркнул, что российская разведка работает хорошо и благодаря общим слаженным действиям в день уничтожается до 60 украинских боевиков.

Вместе с тем журналист, находясь на месте событий, рассказал, что буквально из трех снарядов взводный опорный пункт ВСУ был поражен.

Другой боец в разговоре с Сафиулиным отметил, что за последние дни был взят минометный расчет, живая сила, а также самоходная артиллерийская установка (САУ).

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении. Благодаря авиационному удару вертолетов Ка-52 и Ми-35 и артиллерии ВСУ понесли серьезные потери живой силы и техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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