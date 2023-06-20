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Во время урагана в Красноярском крае погиб человек

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Фото: Главное управление МВД по Красноярскому краю
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В результате урагана, обрушившегося на Красноярский край во вторник, 20 июня, погиб житель города Боготол. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

«В результате травмирования фрагментом крыши погиб 38-летний житель Боготола. Информация о других возможных пострадавших в настоящее время уточняется», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.

Также отмечается, что ураганом, сопровождавшимся сильным ветром и выпадением града, было повреждено порядка 15 автомобилей. В настоящее время полицейские выезжают на места происшествий для регистрации фактов и сбора материала о разрушениях.

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17 июня сильный град размером с куриное яйцо обрушился на Буйнакский район Дагестана. Из-за непогоды были разбиты стекла у автомобилей, повреждены деревья. Жалоб и звонков от жителей Буйнакска не поступало.

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