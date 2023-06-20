Три человека пострадали при съезде легковушки с трассы в Нурлате
В городе Нурлат (Республика Татарстан) в результате съезда легковушки в кювет пострадали три человека. Об этом 20 июня сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, 36-летний водитель «Лады» развил высокую скорость и не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и опрокинулась в кювет.
В результате пострадали водитель и два его пассажира в возрасте 48 и 56 лет. Информацию об их состоянии информагентство не приводит.
Ранее 20 июня на 216-м км федеральной трассы А-121 «Сортавала» опрокинулся автомобиль Chevrolet Niva. Его 71-летний водитель погиб на месте.