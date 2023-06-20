ГТЛК в августе поставит семь электросудов для работы в Москве

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) планирует поставить в августе семь электросудов, которые будут работать в Москве. Об этом сообщается 20 июня в Telegram-канале ГТЛК.

«Компания видит большой спрос на этот сегмент судов в регионах и готова участвовать в реализации проектов по запуску речного электродвижения», — говорится в публикации.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице на маршруте длиной 6,5 км между причалами «Киевский» и «Сердце столицы» в районе Шелепихинской набережной уже начали курсировать восемь электросудов.

«Назвали их в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Каждое вмещает до 50 пассажиров, есть места для маломобильных граждан», — сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Известно, что основные элементы судов, включая их программное обеспечение, — российского производства. В салоне внутри установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речных электрических речных трамвайчиков в Москве. Глава государства посетил Северный речной вокзал, где вместе с Собяниным принял участие в церемонии запуска первого столичного электрического судна.

Тогда же в ходе совещания Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри страны. Он отметил, что здесь очень важен опыт Москвы.

Ранее, 22 мая, Собянин сообщил, что работы по благоустройству Южного речного вокзала в столице планируется завершить к сентябрю 2023 года. Сам вокзал был открыт после реконструкции в апреле, а к началу навигации на Москве-реке привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала.