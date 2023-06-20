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Тело пожилого мужчины обнаружили в озере под Псковом

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В Псковском районе в озере обнаружено тело 65-летнего мужчины. Об этом 20 июня сообщает Псковское агентство информации.

Погибшего пенсионера нашли сотрудники водолазной группы поисково-спасательного отряда. Тело находилось в воде вблизи острова имени Залита в Псковском районе.

На месте работали спасатели аварийно-спасательной службы, сотрудники регионального Следственного комитета и полиции. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

16 июня сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) завершили поиски подростка, утонувшего в реке Зее 12 июня. По информации следователей, ребенок ушел на реку, не оповестив родителей. Также известно, что он не умел хорошо плавать.

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