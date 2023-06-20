В Новой Каховке умерла пострадавшая после атаки ВСУ дронами-камикадзе
Женщина, пострадавшая при атаке дронов-камикадзе по Новой Каховке (Херсонская область), 20 июня умерла в больнице. Об этом сообщили журналистам в оперштабе городского округа.
«В районе 14:00 умерла. Травмы, несовместимые с жизнью», — сказал представитель оперативного штаба.
Ранее в этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе. Трое местных жителей пострадали и были госпитализированы.
16 июня ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке дронами-камикадзе. Один человек был контужен, трое получили легкие ранения. Медперсонал не пострадал.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.