День моряка в 2023 году — что это за праздник и кто его отмечает

Каждый год 25 июня во всем мире отмечается День моряка, или День мореплавателя — профессиональный праздник моряков, занятых в торговых и гражданских перевозках. В 2023 году он выпадает на субботу. О том, кто отмечает этот день и какие подарки подарить моряку, читайте в материале «Известий».

День моряка в 2023 году — история

День мореплавателя был учрежден в 2010 году странами – членами Международной морской организации (ИМО) на конференции в Маниле. На этом мероприятии были приняты поправки к Международной конвенции и Кодексу о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ), которые являются одной из основ морского права. Изменения затронули меры по борьбе с жестоким обращением с моряками и мошенничеством, связанным с получением квалификации. Поправки также включали правила поведения при нападении пиратов, требования по профилактике курения, употребления алкоголя и наркотиков и новые стандарты медицинской пригодности моряков.

Значимость принятых изменений дала основание сделать день проведения конференции — 25 июня — международным Днем мореплавателей. Праздник был также официально признан ООН, но выходной в этот день не объявляется.

День моряка подчеркивает важность работы мореплавателей для глобальной экономики и призывает обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются мореплаватели. Каждый год он проходит в определенной тематике. В 2022 году праздник состоялся под лозунгом «Ваше путешествие — тогда и сейчас». Моряки делились опытом, показывали фотографии первого и последнего рейсов и рассказывали, как сложилась их карьера.

2023 год стал юбилейным для Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), принятой 50 лет назад, в 1973 году. В связи с этим День моряка в текущем году посвящен защите морской экосистемы. В своем обращении генсек ИМО Китак Лим предложил морякам публиковать фотографии моря и его обитателей, а также рассказывать о технологиях, защищающих окружающую среду.

День моряка в 2023 году — кто отмечает

День мореплавателя отмечают моряки гражданского и торгового флота. У военных моряков есть свой праздник — День военно-морского флота, который отмечается в России каждое последнее воскресенье июня. Таким образом, празднуют все, кто ходит в море на торговых и исследовательских судах, круизных лайнерах и других невоенных видах морского транспорта.

День моряка в 2023 году — как поздравить

Поздравить с Днем моряка можно, пожелав мореплавателю попутного ветра и спокойного моря, а также поблагодарив за нелегкий труд. Если во время праздника человек будет в море, поздравление стоит заранее написать в письме или на открытке и передать перед рейсом, наказав мореплавателю прочитать его в нужное время.

Для тех, кто в праздник останется дома, можно организовать встречу с друзьями и членами семьи, которых они давно не видели: провести вечер в ресторане, устроить пикник или отправиться на прогулку. Можно также сделать фото, которые мореплаватель сможет взять с собой в следующий рейс.

День моряка в 2023 году — подарки

Подарок человеку следует выбирать, основываясь на его предпочтениях, и моряки не исключение. Лучше подарить что-то, не связанное с мореходством, но желанное и нужное.

Если пожелания мореплавателя неизвестны, подойдет альбом для фотографий, необычный набор бокалов и хороший алкоголь, надежный компас или швейцарский нож. Любителям истории можно подарить книгу о великих морских путешествиях или легендарных кораблях.