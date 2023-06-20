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Водитель спортбайка и его пассажир погибли в ДТП в Тамбовской области

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В Мичуринском районе Тамбовской области в результате столкновения мотоцикла со столбом погибли двое мужчин. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 19 июня в селе Панское. На улице Озерной 35-летний водитель мотоцикла Kawasaki-ZX900 не справился с управлением. Спортбайк врезался в ограждение мусорных баков, а затем в столб линии электропередачи.

Мотоциклист и его 37-летний пассажир погибли на месте, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Известно, что водитель был лишен права управления транспортными средствами, а сам мотоцикл не зарегистрирован в должном порядке.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

19 июня на свердловской трассе не справился с управлением 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki. На крутом повороте он выехал на встречку, где врезался в отечественную легковушку. Мотоциклист погиб.

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