Президент Чехии усомнился в военном конфликте Запада и КНР в ближайшее время
Вооруженного конфликта между Западом и Китаем в ближайшее время не произойдет. Об этом 20 июня президент Чехии Петр Павел, выступая на конференции «Наша безопасность — не данность» в Праге.
«Вооруженный конфликт между Западом и Китаем в ближайшее время не произойдет. Но это, конечно, не означает, что мы можем повторять ошибки бездействия», — сказал Павел.
Он отметил, что Запад должен работать над укреплением отношений со всеми демократическими государствами мира.
Кроме того, по мнению чешского президента, у демократического сообщества нет причин опасаться угроз со стороны России, так как оно якобы сильнее с точки зрения разделяемых ценностей экономики и состояния вооруженных сил.
При этом Павел опасается усталости политиков и граждан западных стран от долгого конфликта на истощение, который может привести к разобщенности.
Ранее, 18 июня, глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил: отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипотношений. Он добавил, что такое положение дел не отвечает интересам ни одного из двух народов.
В конце марта издание Politico написало, что Китай и США пытаются создать силовые блоки, используя украинский конфликт как причину. Однако действия Вашингтона по вовлечению стран мира в противостояние с КНР терпят поражение.