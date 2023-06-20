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«Известия» показали кадры затоплений в Тюменской области после проливных дождей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Тюменской области наблюдается сильный потоп, вызванный затяжными дождями. Как сообщает корреспондент «Известий» 20 июня, ливень идет не прекращаясь уже на протяжении двух суток.

На кадрах с места ЧП видно, как автомобили движутся по залитым водой улицам. В некоторых местах вода достает до верха колес машин.

В зданиях протекают крыши — вода течет с потолков в подъездах жилых домов и на автостоянках.

По данным синоптиков, за два дня количество осадков достигло более 100 мм — это почти в два раза больше месячной нормы.

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Ранее, 20 июня, журналист «Известий» Денис Распускалов показал кадры улиц Тобольска в Тюменской области, которые оказались затоплены в результате затяжных дождей. Корреспондент отметил, что передвигаться по городу пешком крайне сложно. Местные жители ходят в резиновых сапогах.

19 корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры из поселка Дружба в Северной Осетии после подтопления.

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