Предпроект Степановского переезда в Томске не прошел Госэкспертизу
Госэкспертиза отказала в положительном заключении по предпроекту реконструкции Степановского железнодорожного переезда в Томске. Об этом заммэра по строительству Алексей Макаров сообщил на заседании профильного комитета гордумы 20 июня.
«Госэкспертиза отказала в положительном заключении. Подрядчик заходил в коммерческую организацию с экспертизой предпроектной документации, там было получено положительное заключение, однако оплатить данные виды работ мы не смогли. В настоящее время подрядная организация подала иск в суд», — рассказал Макаров.
Первое судебное заседание уже состоялось. Заммэра объяснил, что в контракте с фирмой прописано требование по получению положительного заключения Госэкспертизы. Именно поэтому городские власти не оплатили работы.
Разработкой предпроектной документации в 2022 году занималась красноярская компания «Автодорпроект», уточняет РИА «Томск». Были представлены три варианта реконструкции — надземный путепровод, тоннель или расширение дороги до четырех полос. Проектировщик посчитал оптимальным решением путепровод. Стоимость его строительства, по предварительным расчетам, должна была превысить 10 млрд рублей.
Алексей Макарова рассказал информагентству, что до решения суда дальнейшая реализация проекта поставлена на паузу. «Автодорпроект» требует от властей Томска более 7 млн рублей, включая неустойку.