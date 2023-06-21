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Эксперт дал советы студентам по поиску подработки летом

Эксперт Ветерков: с поиском подработки на лето студентам могут помочь центры занятости
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Фото: Getty Images/eclipse_images
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В 2023 году число вакансий для студентов и стажеров, согласно данным сервиса «Подработка», выросло более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Советами о том, как студентам найти подработку на лето, с «Известиями» 21 июня поделился операционный директор сервиса Александр Ветерков.

Он отметил, что, несмотря на рост числа соответствующих вакансий, найти хорошую работу студентам может быть непросто. Должно совпасть несколько факторов: интересные обязанности, удобный график и месторасположение, достойная оплата.

По его словам, для начала нужно определиться с целью подработки — заработать денег или получить профессиональный опыт. Если в приоритете первый вариант, то стоит выделить сферы, где можно заработать быстро (курьер, промоутер), а также зарегистрироваться на сайтах по поиску подработки. Можно найти разовые задачи от крупных компаний, для выполнения которых не требуются специальные навыки, например сбор заказов, работа в call-центре.

«Также хороший вариант — группы или каналы в соцсетях, где размещают объявления по срочному подбору массового персонала на какие-либо мероприятия (официанты, уборщики, массовка)», — отметил Ветерков.

Если в приоритете получить опыт в серьезной компании, то эксперт предупреждает, что нужно быть готовым к конкуренции. Он посоветовал откликаться на стажировки, которые связаны с необходимой специальностью, составить резюме и оформить портфолио (в отсутствие опыта можно указать студенческие достижения, личные качества), а также не бояться писать работодателям самостоятельно (даже если в компании нет открытой вакансии, можно написать и узнать про бесплатные стажировки).

Также он обратил внимание, что с поиском подработки на лето студентам могут помочь центры занятости.

«В центрах занятости вам могут предложить работу в вашем же городе и в населенных пунктах, до которых легко добраться. В таких центрах вакансию можно найти очень быстро, но выбор сильно ограничен. Также можно записаться на обучение: вы узнаете на нем много нового и после завершения устроитесь на интересную работу. Однако иногда обучение занимает больше чем три летних месяца», — рассказал Ветерков.

Еще один вариант, который предложил эксперт, — найти подработку среди знакомых: погулять с собакой, посидеть с ребенком, стать репетитором, убраться на участке или в квартире. По его мнению, он более безопасный, так как там «меньше рисков, что вас обманут с оплатой».

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Также, по его словам, поискать подработку можно в заведениях рядом с домом: в ресторанах быстрого питания, гостиницах, на заправках, в магазинах.

Отдельно он отметил, что в курортных городах всегда нужен сезонный персонал: аниматоры, уборщики, горничные и официанты. Иногда работодатели выделяют жилье для сотрудников. Также можно устроиться вожатым в детский лагерь, например на море.

«Специализированные сайты по поиску работы и Telegram-каналы — самый простой и доступный способ найти вакансии. Можно не ограничиваться своим городом и искать удаленную занятость. Например, вакансии дистанционного менеджера, SMM-менеджера или копирайтера. На такие должности часто приглашают без опыта и на короткий срок», — подытожил Ветерков.

3 мая управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель рассказал «Известиям», что в России увеличился спрос на молодых сотрудников в возрасте от 14 до 18 лет: на 63% в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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