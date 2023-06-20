Омская пенсионерка отдала мошенникам 600 тыс. рублей

В Омске 83-летняя женщина лишилась 600 тыс. рублей из-за мошенников. Пенсионерка поверила, что ее дочь попала в ДТП.

По словам потерпевшей, звонок поступил на домашний телефон около полуночи. Сначала в трубке раздавались крики и плач. Пенсионерке показалось, что с ней связалась дочь, которая якобы сбила пешехода. Затем в трубке раздался мужской голос. Собеседник представился следователем и заявил, что потерпевший получил перелом ребер и повреждение легкого, пишет ИА «Город55».

Сначала омичка согласилась отдать 200 тыс. рублей через курьера, чтобы ее дочь не привлекли к уголовной ответственности. Еще 400 тыс. рублей с нее потребовали для оплаты лечения потерпевшему. В полиции уточнили, что пожилой женщине пришлось одолжить деньги у соседки.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Магаданской области 61-летняя женщина лишилась из-за мошенников около 1,7 млн рублей. Потерпевшая была уверена, что получит доход от игры на бирже, и согласилась переводить деньги на посторонние счета.