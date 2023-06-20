Умер экс-глава МВД социалистической Чехословакии Вратислав Вайнар

В возрасте 92 лет умер бывший глава МВД социалистической Чехословакии Вратислав Вайнар, которого обвиняли в расправах над бежавшими на Запад в 1980-е годы. Об этом 20 июня сообщил телеканал CT24, сославшись на его адвоката Итку Блудскую.

«Вайнар обжаловал обвинение в злоупотреблении положением из-за действий чехословацких пограничников в 80-е годы, однако по состоянию здоровья он не мог присутствовать на судебном заседании в апреле», — сказано в новости.

Новое заседание должно было состояться 30 июня в закрытом режиме, по закону дело будет прекращено в связи со смертью обвиняемого. В феврале Вайнару было выдвинуто обвинение в соучастии в убийствах и ранениях пограничниками ЧССР людей, которые пытались бежать на Запад. Со слов правозащитника пострадавшей стороны, он нес солидарную ответственность за три случая убийства и два случая ранения людей, пытавшихся преодолеть границу ЧССР с одной из западных стран.

Вайнар родился 17 сентября 1930 года в Чехии. Он работал главой МВД ЧССР с 1983 по 1988 годы.