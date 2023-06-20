Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 июня, поручил приступить к реконструкции канала имени Москвы не позднее 2025 года.

«Он (канал имени Москвы. — Ред.) обеспечивает судоходство и водоснабжение в центральной России и нуждается уже в модернизации. Прошу правительство <…> приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», — подчеркнул президент РФ во время совещания о развитии речного судоходства.

Также глава государства указал на необходимость расширить программу судостроения до 2035 года с акцентом на пассажирский флот.

«У нас есть перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года. Им предусматривается создание порядка 1 тыс. судов, в том числе для речных перевозок», — сказал Путин.

Также он напомнил, что в 2023 году для достижения целей плана принято решение о финансировании строительства 260 судов на период 2023–2027 годов с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объемам финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на судах для пассажирских перевозок. Увеличение этого флота позволит сделать путешествия и поездки водным транспортом более доступными и комфортными», — отметил российский лидер.

Ранее в этот день Путин дал старт запуску первого маршрута речных электросудов в Москве. Глава государства посетил Северный речной вокзал, где вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в церемонии запуска первого столичного электрического судна.