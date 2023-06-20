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Приток украинских беженцев привел к рекордной численности населения ФРГ

Destatis: население Германии достигло рекордных 84 млн человек во многом из-за украинских беженцев
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Население ФРГ выросло в 2022 году на 1,12 млн человек до рекордных 84,4 млн, при этом прирост во многом связан с притоком беженцев из Украины. Об этом 20 июня сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).

«Население Германии выросло на 1,3% (+1 122 000 человек) в 2022 году после незначительного увеличения на 0,1% (+82 тысячи человек) в предыдущем году», — говорится в пресс-релизе.

По данным Destatis, на конец 2022 года в ФРГ проживали 84,4 млн человек.

«Такое развитие событий обусловлено значительным увеличением чистой иммиграции до 1 455 000 человек (2021 год — 329 000), в основном вызванным перемещением беженцев из Украины», — отмечается в документе.

Анализ данных таблицы населения ФРГ за прошлые годы показывает, что нынешняя численность населения стала рекордной для страны. При этом годовой прирост на 1 млн человек зафиксирован впервые за 30 лет.

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1 июня население Австрии впервые с 1945 года, момента образования Второй республики, превысило 9 млн человек. Отмечается, что население страны выросло благодаря международной иммиграции, в частности приезду беженцев с Украины.

В свою очередь, также в июне, Associated Press со ссылкой на комиссара Евросоюза по внутренним делам Илву Йоханссон написало, что некоторые страны ЕС устали от солидарности с украинскими беженцами.

Страны ЕС стали принимать беженцев с Украины после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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