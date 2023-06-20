СК предъявил обвинение жителю Алтая за пьяное ДТП с тремя погибшими
Жителю города Заринска Алтайского края предъявлено обвинение по делу о гибели двух детей и взрослого в пьяном ДТП. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Авария произошла вечером 16 июня на дороге в Тогульском районе. 43-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и допустил опрокидывание авто с последующим съездом с дороги.
В результате ДТП погибли 14-летний сын водителя, 32-летний родственник и его девятилетний сын. Как выяснилось, автомобилист в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет altapress.ru.
Мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По ходатайству следователя его заключили под стражу.
7 июня сообщалось, что Симоновский районный суд Москвы вынес приговор 26-летнему Евгению Почуеву, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля марки Mercedes, принадлежавшего его жене, насмерть сбил двух женщин, выходивших из трамвая, а затем столкнулся с автобусом.