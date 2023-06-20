Две полосы закрыли на трассе из Ростова-на-Дону в Таганрог
В Ростовской области закрыли движение по двум полосам трассы «Ростов-на-Дону — Таганрог». На участке ведется капитальный ремонт.
Схема движения изменилась с 19 июня на участке с 15-го по 20-й км. Дорожники ведут ремонт полотна на двух полосах, пишет RostovGazeta. Когда работы будут закончены, специалисты откроют движение на обновленных полосах и займутся ремонтом оставшихся.
Ранее в Ростовской области объявили о начале трехлетки развития дорог. По словам губернатора Василия Голубева, до 2026 года власти «добавят обороты» в ремонте проезжей части.