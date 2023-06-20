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В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в «наливайках»

В ГД предложили ограничить время продажи алкоголя в «наливайках» с 23:00 до 8:00
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуме обсуждают инициативу ограничения времени продажи алкогольных напитков в «наливайках». Об итогах первого заседания рабочей группы 20 июня рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Наливайки» уже давно стали источником постоянного беспокойства для жителей многоквартирных домов по всей стране, отметил он.

«Эти питейные заведения в ночное время притягивают разных сомнительных личностей, которые устраивают разборки, драки и не дают спокойно спать жителям домов. Так, только в моем родном Северодвинске в небольшом округе к питейным заведениям вызывали скорую помощь 140 раз, а полицию — более 200 раз за год», — рассказал Спиридонов.

Парламентарий предложил ограничить время продажи алкогольной продукции в таких заведениях с 23:00 до 8:00.

«За введение такого ограничения выступило более половины субъектов страны на сегодняшнем заседании, в том числе Нижегородская область и депутаты Мосгордумы. Предложил коллегам, входящим в рабочую группу, совместно проработать детали законопроекта и стать его соавторами. Это серьезнейшая проблема, мы должны ее решить», — резюмировал депутат.

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