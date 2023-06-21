В МИЦ «Известия» обсуждают качество топлива на российских АЗС. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 21 июня, проходит круглый стол на тему: «Топливный вопрос: каким должен быть контроль качества бензина в России?».

С какими нарушениями сталкиваются автомобилисты на АЗС? Насколько обоснованы жалобы на качество топлива? Как бороться с теневыми заправками?

Участники:

Ольга Позднякова, руководитель «Народный фронт.Аналитика»;

Павел Баженов, президент Независимого топливного союза;

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза;

Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Светлана Заикина, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Новосибирской области.

К участию также приглашены представители Росстандарта.