В МИЦ «Известия» обсуждают качество топлива на российских АЗС. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 21 июня, проходит круглый стол на тему: «Топливный вопрос: каким должен быть контроль качества бензина в России?».
С какими нарушениями сталкиваются автомобилисты на АЗС? Насколько обоснованы жалобы на качество топлива? Как бороться с теневыми заправками?
Участники:
- Ольга Позднякова, руководитель «Народный фронт.Аналитика»;
- Павел Баженов, президент Независимого топливного союза;
- Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза;
- Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики
- Светлана Заикина, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Новосибирской области.
К участию также приглашены представители Росстандарта.