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В МИЦ «Известия» обсудят качество топлива на российских АЗС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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21 июня в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Топливный вопрос: каким должен быть контроль качества бензина в России?».

С какими нарушениями сталкиваются автомобилисты на АЗС? Насколько обоснованы жалобы на качество топлива? Как бороться с теневыми заправками?

Участники:

  • Ольга Позднякова, руководитель «Народный фронт.Аналитика»;
  • Павел Баженов, президент Независимого топливного союза;
  • Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза;
  • Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

К участию также приглашены представители Росстандарта.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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