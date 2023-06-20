В МИЦ «Известия» обсудят качество топлива на российских АЗС

21 июня в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Топливный вопрос: каким должен быть контроль качества бензина в России?».

С какими нарушениями сталкиваются автомобилисты на АЗС? Насколько обоснованы жалобы на качество топлива? Как бороться с теневыми заправками?

Участники:

Ольга Позднякова, руководитель «Народный фронт.Аналитика»;

Павел Баженов, президент Независимого топливного союза;

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза;

Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

К участию также приглашены представители Росстандарта.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.