В МИЦ «Известия» обсудят качество топлива на российских АЗС
21 июня в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Топливный вопрос: каким должен быть контроль качества бензина в России?».
С какими нарушениями сталкиваются автомобилисты на АЗС? Насколько обоснованы жалобы на качество топлива? Как бороться с теневыми заправками?
Участники:
- Ольга Позднякова, руководитель «Народный фронт.Аналитика»;
- Павел Баженов, президент Независимого топливного союза;
- Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза;
- Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.
К участию также приглашены представители Росстандарта.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
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Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.
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