В Нью-Йорке четыре человека погибли при пожаре в сервисе электровелосипедов

В Нью-Йорке в результате пожара в сервисе электровелосипедов четыре человека погибли и еще двое пострадали и остаются в критическом состоянии в больнице, сообщила во вторник, 20 июня, газета New York Times со ссылкой на полицию.

«Четыре человека погибли, включая 71-летнего мужчину и 65-летнюю женщину, после того как огонь распространился из сервисного магазина электровелосипедов на первом этаже здания вблизи Чайнатауна на Манхэттене», — говорится в публикации.

Пожар вспыхнул в ночь во вторник. Около 140 пожарных и спасателей тушили горящее здание.

Красный Крест сообщил в своем Twitter-аккаунте, что он предоставил временное убежище восьми семьям, в том числе 23 взрослым и двум детям.

Пожарный департамент города расследует причины возгорания.

Ранее, 14 декабря 2022 года, стало известно, что в Нью-Йорке в результате пожара на полицейском складе были уничтожены вещественные доказательства, собранные полицией, в том числе десятки лет назад. Пожар начался в Бруклине 13 декабря и длится почти целые сутки.