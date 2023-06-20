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Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде

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Фото: ТАСС/Дмитрий Бойков
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 20 июня посетила пункт временного размещения (ПВР) в Белгородской области и проверила его работу.

Участники встречи рассказали о ходе работы по восстановлению поврежденных от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) домов. По словам одного из специалистов, как только завершается очередное обследование, жителей, которые не смогли приехать на место, сразу же оповещают о состоянии жилья.

Дополнительно Москалькова затронула вопрос компенсации пострадавшим от обстрелов.

«Я вижу, что люди должны получить компенсацию за поднаем, если они не проживают в ПВР, за вычетом тех гуманитарных пакетов, которые сегодня люди получают в виде продуктов на постоянной основе», — заявила она.

Кроме того, Москальковой также рассказали о наличии психологов в пункте временного размещения. Как отметила одна из медработниц, вся необходимая помощь своевременно оказывается нуждающимся.

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Пункты временного размещения на территории Белгородской области были подготовлены для жителей, пострадавших от обстрелов со стороны украинских боевиков. Как рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова, такие ПВР способны вместить более 3 тыс. человек, а при необходимости их будут расширять.

Вместе с тем президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня заявил, что проблема обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ будет решена. По его словам, все атаки противника можно предположить и лучше подготовиться их к отражению.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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