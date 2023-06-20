Столтенберг назвал хорошо подготовленной российскую оборону на Украине

Украинским военным тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной, заявил 20 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения одного из военно-промышленных предприятий в ФРГ.

Он отметил, что контрнаступление находится на раннем этапе.

«Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО уточнил, что российские бойцы возвели линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями и «зубами дракона» (противотанковые заграждения из железобетона — Ред.). Он отметил, что Вооруженным силам Украины для их преодоления необходимо современное оборудование.

Столтенберг добавил, что, если НАТО хочет подготовиться к длительному конфликту на Украине, то альянсу стоит в первую очередь уделить внимание состоянию оборонной промышленности.

Ранее в этот же день военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что в случае потери большого числа военных и оружия во время контрнаступления, после его завершения ВСУ могут сместить акцент на работу диверсионных групп.

В свою очередь, 17 июня бывший разведчик США Скотт Риттер предположил, что в случае разгрома украинской армии ее место могут занять польские солдаты, и это станет для них большой опасностью.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.