Путин побывал внутри электрического речного трамвайчика

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 июня, побывал внутри электрического речного трамвайчика, движению которого дал старт ранее в этот день.

«Владимир Владимирович, вы всегда нам оставляете автограф. Если можно, на «Тройке» расписаться. Эта «Тройка» как раз будет работать на этом маршруте», — обратился к главе государства мэр Москвы Сергей Собянин.

Речной маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной, его длина составит более 6,5 км.

Во вторник Путин посетил Северный речной вокзал, где вместе с Собяниным принял участие в церемонии запуска первого столичного электрического судна. Мэр столицы выразил благодарность Путину за поддержку таких проектов, в том числе инициативы по запуску пассажирского водного транспорта в столице.

По словам капитана электросудна Максима Бунина, участвовавшего в церемонии, этот транспорт — самое современное в мире регулярное речное судно, оно полностью на электрическом ходу.