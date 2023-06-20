Суд продлил арест фигурантам дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха»

Тверской суд Москвы продлил арест обвиняемым в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом 20 июня сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

По делу обвиняемыми проходят Кирилл Суханов, Тамерлан Бигаев и Ариан Романовский. Их арест продлен до 14 июля 2023 года.

Суханов был задержан 25 октября в Москве при получении 800 тыс. от представителей «Ростеха», и 26 октября суд арестовал его. Он обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»). 26 октября суд арестовал Романовского, а Бигаева — 7 ноября.

По версии следствия, они вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет». Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Суханов заявлял, что готов принести извинения потерпевшей стороне и признать вину в части получения 800 тыс. рублей. При этом он утверждал, что 11 млн рублей не вымогал. Романовский не признал вину.