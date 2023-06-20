Туристов с OceanGate информировали о возможной смерти на борту батискафа

Туристы с пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» должны были подписывать отказ от претензий, в котором их ставили в известность, что подводный аппарат носит экспериментальный характер и не одобрен никакими регулирующими органами, сообщает во вторник, 20 июня, газета Daily Mail.

«Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом, и путешествие на нем может привести к физическим травмам, эмоциональным потрясениям или смерти», — говорится в документе, который цитирует издание.

Британская интернет-газета inews при этом сообщает, что на первой странице документа слово «смерть» употреблялось три раза.

Ранее в этот день океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» описал положение экипажа батискафа «Титан». Он заявил, что «сегодня (20 июня. — Ред.) у них уже крайний срок». Эксперт подчеркнул, что не знает, есть ли у экипажа «резервные дыхательные аппараты.

«Пока дойдет судно, это еще время», — сказал он.

Таврический добавил, что для поднятия батискафа необходимо судно с манипулятором.

Тем временем британский премьер-министр Риши Сунак выразил поддержку семьям людей, находящихся в пропавшей подлодке. МИД Великобритании оказывает помощь родственникам пропавших.

В подводном аппарате находится пять человек.

Об инциденте стало известно 19 июня. Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем. «Титан» потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через час и 45 минут после погружения судна в 18 июня утром.