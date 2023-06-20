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Путин поручил развивать водный пассажирский транспорт для поездок по РФ
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Путин поручил развивать водный пассажирский транспорт для поездок по РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания 20 июня поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок внутри страны.

«Для увеличения пассажирских, грузовых перевозок, конечно же, нужно обновлять и наращивать речной флот. Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объему финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок», — поручил глава государства.

Путин отметил, что необходимо использование водного пассажирского транспорта не только для перевозок между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов.

«Здесь очень важен опыт Москвы, других субъектов федерации, где водный транспорт уже встроен в систему внутригородских перевозок», — пояснил он.

Президент напомнил, что согласно существующему перспективному плану строительства гражданских судов до 2035 года, предусматривается создание порядка тысячи судов, в том числе для речных перевозок.

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Во вторник глава государства дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электрических речных трамвайчиков в Москве. Он посетил Северный речной вокзал, где вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным принял участие в церемонии запуска. Собянин выразил благодарность президенту за поддержку подобных проектов.

В ноябре прошлого года года, по завершении сезона водной пассажирской навигации в Московской области, стало известно, что в 2022 году речными маршрутами в регионе воспользовались больше 30 тыс. человек. Речной транспорт совершил около 6 тыс. рейсов.

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