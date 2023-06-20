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Врач предостерегла от ежедневного употребления сухих завтраков

Детский эндокринолог Герасимова заявила, что завтрак из хлопьев и молока не даст долгого чувства сытости
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Сухие завтраки (шарики, хлопья, колечки, гранола и мюсли) не дают длительного насыщения. Об этом 20 июня заявила диетолог, детский эндокринолог клиник DocDeti и DocMed Мария Герасимова.

«Завтрак, состоящий лишь из хлопьев или молока, не даст долгого комфортного чувства сытости, и уже через один-два часа ребенок снова захочет есть», — приводит «Газета.Ru» слова Герасимовой.

Диетолог рекомендовала оптимизировать такой завтрак, заменив обычное молоко на греческий йогурт, а также добавить порцию свежих фруктов или ягод.

«Если же за сухими завтраками следуют сладкие молочные продукты <...>, сахар в чай/какао, сладкое несколько раз в день, то избыток добавленных сахаров на регулярной основе обеспечен», — отметила специалист.

Кроме увеличения рисков избыточного набора веса и кариеса, переизбыток сахаров вытесняет из рациона более полноценные продукты и питательные вещества, предупредила Герасимова.

Она добавила, что эпизодическое употребление сладких сухих завтраков при условии в целом сбалансированного полноценного питания — допустимая практика и это не станет очевидной причиной всех проблем со здоровьем.

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В конце мая диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в разговоре с «Известиями» заявила, что сладкие газировки провоцируют рост уровня ожирения среди детей.

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