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Минпромторг пока не будет вводить регулирование маркетплейсов
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Минпромторг пока не будет вводить регулирование маркетплейсов

Замминистра Евтухов: пока вводить регулирование маркетплейсов преждевременно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России пока нет необходимости вводить регулирование деятельности маркетплейсов. Об этом 20 июня сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока это преждевременно», — отметил Евтухов.

По его словам, регулирование может понадобиться, если между поставщиками, продавцами продукции и самими маркетплейсами не будет найден баланс.

Однако участники рынка маркетплейсов смогли его найти. В частности, они договорились подписать кодекс добросовестных практик. Кроме того, участники рынка создали рабочую группу, участниками которой стали все вовлеченные ведомства. Таким образом, государство, эксперты и представители бизнес-сообщества смогут следить за тем, как участники рынка исполняют взятые обязательства.

«Мы видим, что ситуация нормальная, все удовлетворены такой работой. И всегда, по всем спорным ситуациям находятся компромиссы», — подытожил Евтухов.

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В Минпромторге 15 июня также рассказали «Известиям», что ведомство может законодательно определить отношения между маркетплейсами и продавцами. В частности, прорабатывается возможность запретить собственные продажи товаров на маркетплейсах крупным площадкам с оборотом в 200 млрд рублей, запретить менять правила в отношении своих партнеров, например, чаще, чем один раз в шесть месяцев.

Кроме того, 16 июня глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) отметил, что к этому моменту идет работа по выводу маркетплейсов из-под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, потому что к этому моменту меры антимонопольного реагирования не действуют в отношении маркетплейсов.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ не исключает дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами обострится.

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