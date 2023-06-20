Эксперт назвал падение температуры в пропавшем в Атлантике батискафе главной проблемой

Одной из самых серьезных сложностей для пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа «Титан» сейчас являются падение температуры внутри подводного аппарата и медленные темпы осуществления спасательной операции, высказался во вторник, 20 июня, бывший офицер-подводник и руководитель проекта по спасению подводных лодок ВМС Австралии Фрэнк Оуэн телеканалу Sky News.

Эксперт назвал эти проблемы куда более насущными, чем оставшийся уровень кислорода.

«Если судно застрянет на морском дне, будет трудно вытащить его обратно на поверхность», — приводит слова Оуэна издание.

Он считает, что поиск нужного корабля, загрузка его правильным снаряжением и отплытие в отдаленное место может занять минимум один день, а это может «съесть оставшиеся 48 часов жизнеобеспечения». По словам Оуэна, если бы подводная лодка могла подняться на поверхность, у нее были бы огни и радиолокационные отражатели, с помощью которых поисково-спасательные группы смогли бы найти ее.

Ранее в этот день океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» описал положение экипажа затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Он заявил, что «сегодня (20 июня. — Ред.) у них уже крайний срок». Эксперт подчеркнул, что не знает, есть ли у экипажа «резервные дыхательные аппараты <...>. Пока дойдет судно, это еще время». Таврический добавил, что для поднятия батискафа необходимо судно с манипулятором.

Тем временем британский премьер-министр Риши Сунак выразил поддержку семьям людей, находящихся в пропавшей подлодке. МИД Великобритании оказывает помощь родственникам пропавших.

В подводном аппарате находится пять человек.

Об инциденте стало известно 19 июня. Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем. «Титан» потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через час и 45 минут после погружения судна в 18 июня утром.

Пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).