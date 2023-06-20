Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Финляндии назначил новое правительство во главе с премьером Орпо
Мир
Население Германии в 2022 году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет
Мир
Верховный суд Белоруссии отклонил апелляционную жалобу на приговор Тихановской
Мир
В Египте ввели многократную визу сроком на пять лет
Мир
В 2023 году в странах ЕС планируют подготовить 30 тыс. военных ВСУ
Армия
Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме «Армия-2023»
Общество
Путин поручил развивать водный пассажирский транспорт для поездок по РФ
Мир
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Винницкой области
Экономика
Набиуллина призвала осваивать финграмотность во избежание ущерба от рук аферистов
Мир
В Атлантике в поисках затонувшего батискафа обследовано 13 тыс. кв. км океана
Мир
На Украине возник острый дефицит медицинских жгутов для остановки кровоточений
Экономика
Минпромторг пока не будет вводить регулирование маркетплейсов
Политика
ГД одобрила во II чтении закон о внеочередном приеме в школы детей погибших участников СВО

Эксперт назвал падение температуры в пропавшем в Атлантике батискафе главной проблемой

Sky News: экс-офицер-подводник Оуэн назвал спад температуры в пропавшем батискафе главной проблемой
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/R4924_italyphotopress
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одной из самых серьезных сложностей для пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа «Титан» сейчас являются падение температуры внутри подводного аппарата и медленные темпы осуществления спасательной операции, высказался во вторник, 20 июня, бывший офицер-подводник и руководитель проекта по спасению подводных лодок ВМС Австралии Фрэнк Оуэн телеканалу Sky News.

Эксперт назвал эти проблемы куда более насущными, чем оставшийся уровень кислорода.

«Если судно застрянет на морском дне, будет трудно вытащить его обратно на поверхность», — приводит слова Оуэна издание.

Он считает, что поиск нужного корабля, загрузка его правильным снаряжением и отплытие в отдаленное место может занять минимум один день, а это может «съесть оставшиеся 48 часов жизнеобеспечения». По словам Оуэна, если бы подводная лодка могла подняться на поверхность, у нее были бы огни и радиолокационные отражатели, с помощью которых поисково-спасательные группы смогли бы найти ее.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

Ранее в этот день океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» описал положение экипажа затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Он заявил, что «сегодня (20 июня. — Ред.) у них уже крайний срок». Эксперт подчеркнул, что не знает, есть ли у экипажа «резервные дыхательные аппараты <...>. Пока дойдет судно, это еще время». Таврический добавил, что для поднятия батискафа необходимо судно с манипулятором.

Тем временем британский премьер-министр Риши Сунак выразил поддержку семьям людей, находящихся в пропавшей подлодке. МИД Великобритании оказывает помощь родственникам пропавших.

В подводном аппарате находится пять человек.

Об инциденте стало известно 19 июня. Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем. «Титан» потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через час и 45 минут после погружения судна в 18 июня утром.

Пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023