Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске увеличилось до 12

Число пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области выросло до 12 человек, об этом 20 июня сообщает источник «Известий».

Сообщается, что в результате взрыва на пороховом заводе под Тамбовом погибли четыре человека.

По данным источника, пострадали 12 человек. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние семи пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

Взрыв произошел днем во вторник в здании № 39, после чего началось возгорание. Площадь пожара составила 1 кв. м. В 14:17 открытое горение было ликвидировано.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщили, что возгорание произошло в тамбовском городе Котовск на проспекте Труда, 23. Как отмечает пресс-служба, на место ЧП были направлены 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части.

Губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале прокомментировал ЧП. Он опроверг версию о теракте. Как он объяснил, причиной пожара стал человеческий фактор.

Предварительной причиной случившегося называют взрыв пороховой смеси. Глава региона отметил, что был вынужден прервать рабочую поездку по области и оперативно выехал на место.

Егоров добавил, что технологический цикл на заводе не нарушен, предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.