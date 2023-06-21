Эксперты назвали самые популярные подержанные люксовые авто в России

Количество объявлений о продаже люксовых автомобилей в период с января по май 2023 года увеличилось на 91%, сообщает 21 июня пресс-служба сервиса «Авито Авто».

Несмотря на возросшее количество объявлений о продаже люксовых машин, за пять месяцев интерес покупателей к таким авто вырос лишь на 29%. Bentley Continental GT, Lamborghini Urus и Lamborghini Huracan стали самыми популярными моделями, сообщают эксперты, в то время как Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce стали самыми востребованными брендами в сегменте.

Средняя цена подержанного люксового автомобиля в 2023 году составляет 9 490 000 рублей. Bentley Continental GT занимает 15% от всех представленных моделей на рынке, а средняя цена автомобиля составляет 5 500 000 рублей.

Следом за Bentley идет кроссовер Lamborghini Urus, чья доля занимает 12,1%, а его средняя цена равна 24 000 000 рублей. На третьем месте ― Lamborghini Huracan с долей спроса 10,8% и средней ценой в 27 000 000 рублей. Также в пятерку самых распространенных на вторичном рынке вошли такие автомобили, как Lamborghini Aventador и Rolls-Royce Cullinan.

В апреле 2023 года в России приобрели рекордное количество люксовых автомобилей с пробегом. По данным экспертов, в апреле 2023 года в России продано 243 люксовых авто с пробегом — это наполовину больше, чем в прошлом году. Более того, показатель апреля текущего года установил рекорд продаж суперкаров на вторичном рынке за последние 10 лет.