Проезд к мурманскому «Алеше» ограничат в День памяти и скорби

В Мурманске в День памяти и скорби ограничат проезд к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщает городская администрация.

«22 июня 2023 года планируется ввести временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств на проезде к мемориальному комплексу «Защитника Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении властей.

Ограничение будет действовать с полуночи до 16:00. Оно не будет распространяться на спецтранспорт и транспорт участников мероприятия, уточняет ИА «Би-порт».

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» открыли 19 октября 1974 года. Церемония была приурочена к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, на ней присутствовали не только мурманчане, но и гости из Ленинграда, Карелии, Архангельска, делегации из Финляндии и Норвегии, говорится на сайте мурманской облдумы.

Высота монумента составляет 42 м. Согласно архитектурному замыслу, «Алеша» должен быть виден почти из любой точки Мурманска.